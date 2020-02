Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin nimmt Schlüssel vom Rollator

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Erst lockte eine unbekannte Frau eine Seniorin am Freitag, 07.02.2020, aus ihrer Wohnung, dann fehlten Wertgegenstände aus ihrem Haushalt.

Eine Frau im Alter zwischen 50 und 55 Jahre schellte in der Düsseldorfer Straße an der Wohnungstür einer 71-jährigen Bielefelderin. Gegen 10:30 Uhr machte die fremde Frau die Bewohnerin darauf aufmerksam, dass sie mit in den Keller zu ihrer Waschmaschine kommen müsse.

Im Keller traf die Anwohnerin, die auf einen Rollator angewiesen ist, eine Nachbarin, als die Unbekannte plötzlich ausrutschte und hinfiel. Das Angebot, einen Rettungswagen zu rufen, lehnte die Gestürzte trotz angeblicher Schmerzen ab. Nach einer Weile verschwand sie über die Treppe aus dem Sichtbereich der Bewohnerinnen.

Als die 71-Jährige nach einigen Minuten in ihrer Etage ankam, wunderte sie sich, dass ihr Hausschlüssel in der Eingangstür steckte. Gewöhnlich bewahrte sie ihre Schlüssel immer griffbereit an ihrem Rollator auf. Die Seniorin hatte ein ungutes Gefühl. Nachdem sie ihre Wertsachen durchgeschaut hatte, vermisste sie mehrere Uhren und Bargeld.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Frau war zwischen 50 und 55 Jahre alt, schlank, auffallend blass und hatte ein südeuropäisches Aussehen. Sie hatte schwarz-graues, zum Pferdeschwanz gebundenes Haar, das über die Schultern reichte. Sie war schwarz gekleidet und trug rosafarbene Turnschuhe.

