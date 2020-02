Polizei Bielefeld

POL-BI: Dank mehrerer Hinweise wird alkoholisierter Fahrer überführt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Engagierte Zeugen trugen dazu bei, dass am Samstag, den 08.02.2020, die Polizei Bielefeld einen flüchtigen, alkoholisierten Fahrer ausfindig machen konnte, der zuvor einen Unfall an der Amtsstraße verursacht hatte.

Gleich mehrere Anrufe gingen am Samstagabend bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld ein. Zeugen berichteten, dass der Fahrer eines silbernen Opels gegen 21:30 Uhr zwei geparkte Pkw an der Amtsstraße gerammt hatte. Danach sei der Unfallverursacher in Richtung Dorfstraße geflüchtet.

Zuvor wurden der 38-jährige Besitzer des geparkten Daimler Benz und seine Ehefrau durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam. Sie beobachteten aus dem Fenster heraus, dass der Opelfahrer zurücksetzte, den Motor aufheulen ließ und in Richtung Dorfstraße davon fuhr.

Auch zwei weitere Nachbarn hörten den Aufprall. Sie begaben sich nach draußen auf die Straße und sahen den silbernen Opel davon fahren. Der 57-jährige Bielefelder stieg in sein Auto und nahm die Verfolgung auf. Dabei folgte er einer Wasserspur, die der Opel aufgrund des Unfalls hinterließ. Am Lohmannshof verlor sich allerdings die Spur. Seine Ehefrau hatte sich das Kennzeichen gemerkt und teilte in ihrem Notruf mit, dass das Fahrzeug in Neuss zugelassen ist.

Noch während die alarmierten Polizeibeamten auf dem Weg zur Unfallstelle waren, erhielt die Leitstelle einen weiteren Anruf. Der Anrufer meldete den Beamten, dass er soeben einen Mann beobachtet hatte, der an der Orionstraße einen stark beschädigten Opel Vectra abgestellt hatte. Danach sei er aus dem Auto gestiegen und um sein Fahrzeug mit einem Neusser Kennzeichen herum getaumelt.

Die Streifenwagenbesatzung änderte augenblicklich ihre Route und fuhr zur Orionstraße, wo der Opel Vectra noch immer stand. Im Inneren des Fahrzeugs entdeckten die Beamten einen Ausweis, der sie zu einer Wohnanschrift führte. Dort trafen sie auf den offensichtlich alkoholisierten 47-jährigen Bielefelder. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

Am Daimler Benz entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro und am Opel Corsa von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher hat einen Schaden von schätzungsweise 10000 Euro am Opel Vectra.

