Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen & Diebstahlsdelikte

Ostalbkreis (ots)

Aalen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Carl-Zeiss-Straße beschädigte ein 60-jähriger Fiat-Lenker am Dienstag gegen 17.40 Uhr beim Ausparken einen Seat Leon und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Aalen: Lkw beschädigt Pkw

Beim Einparken seines Lkw beschädigte ein 53-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Auflieger einen seitlich in der Kochertalstraße geparkten Pkw Daimler Benz. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Aalen: Hauswand besprüht

Zwischen Samstag und Sonntag wurde die Hauswand eines Gebäudes in der Spitalstraße von Unbekannten mit einer ölartigen Flüssigkeit besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde aus einem unverschlossenen Pkw, der vor einem Wohnhaus im Quellenweg abgestellt war, mehrere Gegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Dienstagabend fuhr ein 24-jähriger VW-Lenker gegen 20.30 Uhr auf der Neunheimer Straße auf eine verkehrsbedingt abbremsende VW-Lenkerin auf. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro beziffert.

Bopfingen: Einbruch in Wohnung

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend drang ein unbekannter Täter über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Malagasse ein und entwendete daraus ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse samt Inhalt. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362 69020.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Am Dienstagnachmittag wollte eine auf der Hauptstraße in Richtung Hirschmühle fahrende 28-jährige Ford-Lenkerin gegen 17.20 Uhr einen vorausfahrenden Pkw überholen. Beim Ausscheren übersah sie einen von hinten heranfahrenden 63-jährigen Audi-Lenker, welcher sich bereits im Überholvorgang befand und kollidierte mit dessen Beifahrerseite. Anschließend kam es noch zum Zusammenstoß mit dem Hyundai, den sie überholen wollte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der Kreisstraße 3267 kam eine 41-jährige Audi-Lenkerin am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr vom Verteiler Iggingen kommend in Fahrtrichtung Zimmern aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Vorbeifahren

Beim Vorbeifahren streifte ein 24-jähriger Lkw-Lenker am Dienstagmittag gegen 11.40 Uhr einen Pkw Citroen, der in der Ledergasse widerrechtlich im verkehrsberuhigten Bereich abgestellt war. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren und geflüchtet

Als am Dienstagmorgen ein 83-jähriger Audi-Lenker gegen 8.40 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Vorderen Schmiedgasse wechselte, fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit überhöhter Geschwindigkeit auf, setzte anschließend sein Fahrzeug zurück und flüchtete in Richtung Hintere Schmiedgasse / Stadtmitte. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Heubach: Sachbeschädigung an Schule

Bislang unbekannte Täter warfen zwischen Montag, 13 Uhr und Dienstag, 8 Uhr einen Stein gegen eine Fensterscheibe an der Heubacher Realschule in der Adlerstraße. Hierdurch entstand rund 350 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173 8776.

Ellwangen: Zwei Verletzte bei Unfall

Auf der Landesstraße 1060 ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr zwischen Röhlingen und Zöbingen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und rund 45.000 Euro Sachschaden entstanden. Aufgrund eines technischen Defekts an seinem VW war ein 58-jähriger Mann äußerst langsam mit seinem Pkw unterwegs, weshalb ihn die hinterherfahrende 26-jährige Opel-Fahrerin überholen wollte. Genau in diesem Moment bog der VW-Fahrer nach links in Richtung eines Feldweges ab, um seinen Pkw dort abzustellen. Beim Zusammenprall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden, sie mussten beide abgeschleppt werden. Sowohl die 57 Jahre alte Beifahrerin des VW, als auch die Fahrerin des Opel wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell