Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung Schwerer Verkerhrsunfall Gronau, Hermann-Ehlers-Straße

Eper Straße

Gronau (ots)

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 19:47 Uhr, befuhr ein 34jähriger Kradfahrer aus Gronau die Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Alstätter Straße kommend und wollte seine Fahrtrichtung an der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße / Eper Straße geradeaus beibehalten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 64jährigen Pkw Fahrer aus Gronau, der die Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Ochtruper Straße kommend befuhr und an der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße / Eper Straße nach links in die Eper Straße abbiegen wollte. Der 34jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt einer Unfallklink zugeführt. Nach Auskunft des behandelnden Notarztes kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von Ca. 11.000 Euro. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Klaus Thesing

Einsatzleitstelle

$user.getFirstName() $user.getName()

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell