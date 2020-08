Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020 gegen 18.00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bocholt-Barlo. Eine 14-jährige Radfahrerin aus Rhede befuhr die Straße "Külve" in östliche Fahrtrichtung, um dort die Barloer Ringstraße zu überqueren. Eine 56-jährige Bocholterin befuhr mit ihrem Pkw die Barloer Ringstraße von Bocholt-Barlo in Fahrtrichtung Rhede. Im Kreuzungsbereich Barloer Ringstraße, Ecke Külve, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die 14-jährige aus Rhede wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich großräumig abgesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

