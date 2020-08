Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schwere Verkehrsunfall auf der Kettelerstraße

Ahaus - Ottenstein (ots)

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 00:35 Uhr, befuhr ein 20jähriger Pkw Fahrer aus Vreden die Kettelerstraße aus Barle kommend in Fahrtrichtung Ottenstein. Im Fahrzeug befanden sich noch vier (18, 19, 20 und 21 Jahre alte) Beifahrer. Kurz vor dem Ortseingang kam ihnen ein bisher unbekannter Pkw entgegen und er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20jährige Fahrer und ein 19 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten und zwei 20 und 21 Jahre alter Beifahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Ein 18jähriger Beifahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte aus dem Pkw geborgen werden. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr konnte durch den behandelnden Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Der 20jähige Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro

