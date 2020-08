Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Werkzeug von Hof entwendet

Vreden (ots)

Diebe sind in ein landwirtschaftliches Gehöft in Vreden in der Nacht zum Donnerstag eingedrungen. Dazu brachen die Unbekannten ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in eine Maschinenhalle an der Bundesstraße 70 in der Bauerschaft Gaxel. Verschiedene Werkzeuge der Marken Makita, Stihl, Dolmar, sowie Metabo nahmen sie mit. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

