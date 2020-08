Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher in ein Geschäft an der Dinxperloer Straße (zwischen Kurfürstenstraße und Westend) ein. Der oder die Täter hatten dazu die Eingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde eine Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

