POL-NMS: 200709-2-pdnms Zeugen nach Tageswohnungseinbruch in Nortorf gesucht

Am 08.07.2020 zwischen 07.45 - 13.50 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Tim-Kröger-Straße in Nortorf ein. Der oder die Täter hebelten hierfür ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Aus dem Haus wurde eine Spielekonsole gestohlen, ob noch weitere Dinge entwendet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Anschließend flüchteten die Täter durch die Terrassentür des Hauses. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tim-Kröger-Straße machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rensburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an die 110.

