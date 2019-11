POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Freitag (22.11.2019) bis Samstag (23.11.2019)

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 22.11.2019, 14.20 Uhr, wurde auf der Steinfelder Straße in Lohne ein Pkw Mazda angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrzeugführer, dieser stammt aus Lohne, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 22.11.2019, 14.30 Uhr, befuhr eine 83-jährige aus Steinfeld mit einem Pkw Nissan Qashqai in Holdorf die Große Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 10.000,- Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Am Samstag, 23.11.2019, 00.30 Uhr, befuhr eine 25-jährge aus Dinklage mit einem Pkw VW Fox die Düper Straße in Brockdorf in Richtung Dinklage. Als ein Reh die Fahrbahn querte, versuchte sie dem Tier auszuweichen. Hierbei geriet sie ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen einen Metallpfosten. Die junge Dinklagerin verletzte sich leicht. Am Pkw sowie Metallpfosten entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.100,- Euro.

