Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Physiotherapiepraxis

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21. November 2019, 19.30 Uhr und Freitag, 22. November 2019, 8.05 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einer Physiotherapiepraxis in der Pfarrer-Sommer-Straße. Der Täter entwendete drei Kassen samt Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum festgestellt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Strücklingen - Einbruch in Physiotherapiepraxis

Zwischen Donnerstag, 21. November 2019, 20.00 Uhr und Freitag, 22. November 2019, 07.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Physiotherapiepraxis an der Hauptstraße an. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendete letztendlich Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell