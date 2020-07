Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200708-4-pdnms Brennendes Auto auf Grundstück in Holzdorf ( Kreis RD-Eck )

Holzdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 08.07.2020 gegen 12.00 Uhr hat ein PKW auf einem Grundstück in der Straße Grünlund in Holzdorf aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Das Feuer des brennenden Autos ist dann erst auf den Carport übergesprungen und anschließend auch auf das Einfamilienhaus. Es ist bei dem Brand keine Person verletzt worden, der Gebäudeschaden beläuft sich aber auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

