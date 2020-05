Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen gesucht nach Kradunfall

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 21.05 Uhr, befuhr ein Kleinkraftradfahrer die Westfalenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Corunnastraße (am Möbelhaus) wurde ihm durch einen einbiegenden schwarzen VW Golf V mit "MK"-Kennzeichen die Vorfahrt genommen. Der KKR-Fahrer wich nach rechts aus, fuhr gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Am Krad entstand Sachschaden. Der Fahrer selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Golf-Fahrer fuhr unbeirrt weiter. Es werden Zeugen gesucht, die möglicherweise konkretere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Selbstverständlich hat auch der "Golf-Fahrer" die Möglichkeit, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0 /-7106 oder -7104 entgegen.

