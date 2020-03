Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Verkehrsunfall in Max-Immelmann-Allee

Freiburg (ots)

Am 03.03.2020 gegen 10:50 Uhr kam es in der Max-Immelmann-Allee in Eschbach bei Heitersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und zwei PKWs. Die Max-Immelmann-Allee ist derzeit aufgrund des Unfalls beidseitig voll gesperrt. Wir berichten nach. Stand 11:30 Uhr.

