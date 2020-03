Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Gaststätteneinbruch - Bargeld und Küchenmaschinen gestohlen

Freiburg (ots)

Bei einem Gaststätteneinbruch in der Nacht zum Montag, 02.03.2020, in Lauchringen kamen Bargeld und zwei Küchengeräte weg. In der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 09:30 Uhr hebelten Unbekannte ein Küchenfenster auf und gelangten so in die Gaststätte. Es wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Der oder die Täter entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag, einen Fleischwolf und einen Gemüsezerkleinerer. Die Küchengeräte haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Wem in der Nacht zum Montag im Bereich rund um Sportplatz/Schwimmbad Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich bitte bei der Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, melden.

