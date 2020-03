Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rechts vor Links missachtet - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

An einer Kreuzung in Wehr hat ein Autofahrer am Montag, 02.03.2020, die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos missachtet. Es kam zum Verkehrsunfall, der Verursacher selbst wurde leicht verletzt. Gegen 12:20 Uhr war der 38-jährige mit einem VW Passat auf der Bündtenfeldstraße in Richtung Innenstadt gefahren, als er an der Kreuzung zur Dinkelbergstraße einem von rechts kommenden Mercedes-Benz die Vorfahrt nicht einräumte. Die Autos stießen zusammen. Während der Mercedes-Fahrer unversehrt blieb, erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens kümmerten sich an der Unfallstelle um den Verletzten. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 22000 Euro.

