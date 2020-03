Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Fahl: Lkw kommt vom Weg ab und muss gesichert werden

Freiburg (ots)

Aus nicht bekanntem Grund fuhr ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann am Montag, 02.03.20, gegen 17.20 Uhr, bei Fahl von der B317 ab und auf einen Weg in Richtung Todtnauer Hütte. Hier kam der Lkw mit Anhänger nach links vom Waldweg ab und drohte umzustürzen. Durch das THW wurde dieser gesichert. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgt am Dienstag durch eine Spezialfirma. Der Lkw-Fahrer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

