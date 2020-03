Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrskontrolle - Autofahrer zeigt Joint vor

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag, 03.03.2020, in Wehr einem Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle einen Joint vorgezeigt. Gegen 00:45 Uhr war der 37 Jahre alte Audi-Fahrer von einer Polizeistreife angehalten worden. Da der Verdacht aufkam, er könnte unter Drogeneinfluss stehen, wollte der Autofahrer diesen Vorwurf ausräumen. Er gab an, lediglich normale Zigaretten zu rauchen und zeigte als Beweis eine geöffnete Packung vor. Allerdings befand sich anstelle handelsüblicher Zigaretten ein Joint darin. Nun ergab sich der Fahrer seinem Schicksal und räumte ein, erst kürzlich einen Joint konsumiert zu haben. Ein Schnelltest war dann auch auf THC positiv. Eine Blutprobe folgte und der Joint wurde beschlagnahmt.

