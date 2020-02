Polizeidirektion Lübeck

Zerstochene Autoreifen in Lensahn - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht zum 14.02.2020 wurden entlang der Pastor-Petersen-Straße und in der Bäderstraße an verschiedenen Pkw die Reifen zerstochen. Der Polizei sind bisher fünf Fälle bekannt, es entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lensahn zu melden (04363 / 79 39 830 / Lensahn.PSt@polizei.landsh.de).

Etwaige weitere Geschädigte natürlich ebenfalls gebeten, ihren Schaden bei der Polizei zu melden.

