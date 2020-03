Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrskontrollen - zahlreiche Beanstandungen wegen Handy am Steuer, Holzlaster überladen, ein Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 02.03.2020, führte die Polizei an zwei Örtlichkeiten in Waldshut-Tiengen Verkehrskontrollen durch. Bei Tiengen wurde ein überladener Holzlaster aus dem Verkehr gezogen. Das Gefährt wog beinahe 60 Tonnen, was einer Überladung von 45% entspricht. Außerdem waren die Stämme nur unzureichend gesichert, eine erforderliche Genehmigungsurkunde hatte der 28 Jahre alte Fahrer auch nicht dabei. Der Lkw musste noch an der Kontrollstelle entladen werden. Auch bei Tiengen wurde ein 49 Jahre alter Sprinter-Fahrer kontrolliert, der noch nie einen Führerschein besessen hatte. Seinen Angaben zufolge sei er am Kontrolltag zum ersten Mal gefahren! Die Ermittlungen dauern an. In Waldshut auf der B 34 wurden innerhalb einer guten Stunde 12 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet, die ihr Handy während der Fahrt nutzen. Auf diese kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr und ein Punkteintrag im Fahreignungsregister zu.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell