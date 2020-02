Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erneute Graffiti-Schmierereien

Lahnstein (ots)

Am Freitagmittag konnten im Bereich des ehemaligen Johannes-Klosters in Niederlahnstein vier Jugendliche beobachtet werden, die den Parkplatz, das Gemäuer und die Parkbänke in angrenzenden Grünanlagen mit Graffitis verschmierten. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. In der Vergangenheit kam es insbesondere im Stadtteil Niederlahnstein vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Lahnstein entgegen.

