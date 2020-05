Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lebensgroße Rehfiguren aus Garten gestohlen

Letmathe (ots)

Zwei lebensgroße Reh-Figuren sind aus einem Garten an der Wapschledde verschwunden. Am Mittwochabend standen sie noch ihrem Platz im umzäunten Garten. Am Donnerstagmittag bemerkte der Eigentümer das Verschwinden der jeweils etwa 25 Kilo schweren Tonfiguren. Die Polizei in Letmathe bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

