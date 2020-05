Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger

Menden (ots)

An der Unteren Stadtmauer gerieten am Donnerstag um 17.15 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Menden und ein 74-jähriger Fußgänger aus Hemer in einen Streit. Der Autofahrer gab an, dass ihm der Fußgänger auf der Straße entgegenkam. Als der Autofahrer gestikulierte, dass der Fußgänger zur Seite gehen sollte, begann der, mit dem Gehstock auf das Auto zu schlagen. Als sich der Fahrer aus dem Fenster lehnte, streifte ihm der Fußgänger mit der Hand durchs Gesicht. Anschließend ging er davon. Der Autofahrer entdeckte ihn später wieder. Die Polizei stellte die Personalien des 75-Jährigen fest und schrieb eine Anzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.

