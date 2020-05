Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto- und Kellereinbrüche/Fahrraddiebstahl

Iserlohn (ots)

An der Schlacht wurde zwischen Dienstag und Donnerstagnachmittag ein Kellerschloss aufgebrochen. Unbekannte nahmen ein BMX-Fahrrad und einen Computer an sich.

Zwischen Donnerstagnachmittag und heute Morgen, 4.30 Uhr, wurde am Gerlingser Platz die Beifahrerscheibe eines Paketwagens eingeschlagen. Unbekannte entwendeten einen im Wagen liegenden Paketscanner.

An der Brausestraße schlachteten Unbekannte am Donnerstag zwischen 14 und 22.50 Uhr einen blauen BMW 540l aus. Der Wagen parkte im Innenhof eines Hauses. Unbekannte schlugen die Fahrerscheibe sein, demontierten Lenker, Navi-/Soundsystem, Telefonvorrichtung und sämtliche Blenden der Einbaugeräte.

Ein Kölner parkte seinen roten Seat Leon am Donnerstag zwischen 12.30 und 13.05 Uhr am Sebastian-Kneipp-Weg. Als er zurückkehrte, waren sein Laptop, Geldbörse und Sonnenbrille verschwunden. Sie wurden gestohlen.

An der Oberen Mühle wurden in der Nacht zum Donnerstag drei Fahrräder gestohlen. Sie waren mit Vorhängeschloss und Kette an einem Fahrradständer befestigt. Es handelt sich um ein grünes und zwei schwarze Räder.

