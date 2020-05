Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bänder über Straßen gespannt

Kierspe (ots)

Unbekannte haben heute Nacht Warnbänder über mehrere Kiersper Straßen gespannt. Ein Autofahrer entdeckte kurz vor 2 Uhr auf der Kölner Straße zwischen der Hausnr. 15 und Abzweig Bahnhofstraße ein Trassenwarnband der Telekom. Der Zeuge konnte rechtzeitig anhalten. Wahrscheinlich wurde das Band aus relativ festem Material erst kurz zuvor über die Straße gespannt. Eine Polizeistreife entfernte das Hindernis und suchte die Umgebung ab. Auf der Thingslindestraße hing in Kniehöhe zwischen Verkehrszeichen und Ampelmast ein der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße ein weiteres, inzwischen zerrissenes Band. Ebenfalls zerrissen war ein Band, dass die Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Nr. 345/Einmündung Schmiedestraße versperren sollte. Zusätzlich stand dort jeweils eine Restmülltonne auf jedem Fahrstreifen. Die Polizei räumte auf, sicherte Beweise und schrieb eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

