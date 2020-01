Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Heckenbrand durch Bewohner gelöscht

Schüttorf (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 0.25 Uhr kam es zu einem Heckenbrand an der Gildestraße in Schüttorf. Die Hecke wurde durch den Hausbewohner gelöscht, bevor die Flammen auf das Haus übergreifen konnten. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Ursache könnte nach ersten polizeilichen Ermittlungen eine Silvesterrakete gewesen sein. /mal

