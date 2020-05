Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofenster eingeschlagen - Hohen Schaden hinterließ ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter begab sich in ein Parkhaus in der Bahnhofstraße. Dort standen ein Audi und ein BMW. An beiden Autos schlug der Dieb die Scheiben ein. Im Innern suchte der Unbekannte nach Brauchbarem. Er fand mehrere Brillen sowie eine Tasche. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt.

Um solche Diebstähle zu verhindern, rät die Polizei, keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Renate Wörle-Glomb, Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

