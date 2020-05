Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach, Riedlingen - Zwei Unfälle, mehrere Verletzte

Zwei Autofahrer verursachten am Sonntag und Montag Unfälle nahe Riedlingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 49-Jähriger am Sonntag mit seinem Mercedes auf der B312 in Richtung Milchwerk. Als er nach rechts auf die B311 abbiegen wollte, überquerte ein Fahrradfahrer die Straße. Der Mann bremste seinen Wagen ab. Das erkannte eine hinter ihm fahrende Frau in ihrem Ford zu spät und fuhr dem Mercedes ins Heck. Die beiden Insassen des Daimler Benz sowie die 49-Jährige Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 26.000 Euro.

Am Montag war ein 39-Jähriger gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kanzach und Marbach unterwegs. Gefährlich nah neben der Fahrbahn lief zu diesem Zeitpunkt ein Reh. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann dem Tier aus. Dabei geriet er mit seinem Peugeot auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mercedesfahrer verlor die Kontrolle und kam ins Schleudern. Sein Auto prallte schließlich gegen einen Baum. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos musste ein Abschlepper bergen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

