POL-UL: (BC) Warthausen - Einbrecher sucht in Firma nach Beute

Am Sonntag oder Montag war ein Unbekannter in Herrlishöfen unterwegs.

Ulm (ots)

Montagmorgen sah ein Zeuge die Spuren an dem Gebäude in der Ulmer Straße: Zwischen 13 und 6 Uhr brach ein Unbekannter die Tür an einer Halle auf. Er ging hinein und suchte in mehreren Räumen nach Beute. Auch in Schränken wühlte der Einbrecher. Ob er Beute gemacht hat, wissen die Ermittler noch nicht. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach erste Hinweise auf den Unbekannten.

