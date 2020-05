Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken gegen die Stoßstange

Seinen Führerschein ist ein Autofahrer nach einem Unfall am Sonntag in Biberach los.

Ein Zeuge sah gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Ritter-von-Essendorf-Straße einen Unfall. Ein Mann sei dort mit einem Audi gegen einen Skoda gefahren und danach in ein Haus gegangen. Die Polizei traf den Verdächtigen an, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Der 52-Jährige musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet zudem eine Strafanzeige. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

