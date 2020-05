Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Motorradfahrer stürzt in Kurve

Ein 20-Jähriger zog sich am Freitag nach einem Unfall bei Giengen schwere Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Motorrad von Giengen in Richtung Hürben. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und blieb neben der Fahrbahn liegen. Bekannte brachten den 20-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An der Maschine entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei (07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei empfiehlt: Mit einem Fahrtraining zum Saisonstart und dem technischen Check des Fahrzeugs sind nicht nur Anfänger gut gerüstet. Der Motorradfahrer ist in besonderer Weise gefordert, auf Straße und Verkehrsabläufe aufmerksam zu achten. Eine angepasste Fahrweise zu wählen schützt auch andere und überfordert niemanden. Diesen und weitere Tipps finden Sie auch im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr-de.

