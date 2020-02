Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrfach überschlagen ++ Rosengarten/Klecken - Werkzeugdiebstahl

Winsen (ots)

Mehrfach überschlagen

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Ford Fiesta, der gestern (10.02.2020) auf dem Tönnhäuser Weg (L 217) von der Fahrbahn abkam.

Gegen 15.35 Uhr war der 19-jährige Fahrer mit seinem Wagen von Drage in Richtung Winsen unterwegs. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb in einem Graben neben der Fahrbahn liegen. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, sein Beifahrer blieb gänzlich unverletzt.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Rosengarten/Klecken - Werkzeugdiebstahl

In der Zeit zwischen letztem Freitag (07.02.2020) und Montagmorgen haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße das Vorhängeschloss eines Materialcontainers aufgebrochen und daraus mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Zur Beute gehören unter anderem Bohrhammer, Bohrmaschinen, eine Kreissäge und eine Rüttelplatte. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten, ist unklar.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Auch in Tostedt waren Diebe am Wochenende auf einer Baustelle an der Straße Am Bahnhof unterwegs. Zwei Containertüren wurden von den Tätern dabei leicht beschädigt. Allerdings machten sie keine Beute. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell