POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 07.02.20, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.20, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Baumfällarbeiten geraten außer Kontrolle Am Samstag will ein 32-jähriger aus Buchholz aufgrund des angekündigten Orkantiefs einen auf seinem Grundstück stehenden, kranken Baum fällen. Beim Durchsägen des Stammes gerät der Baum außer Kontrolle und fällt auf die benachbarte Bundesstraße B75. Trotz des fließenden Straßenverkehrs kommt durch den stürzenden Baum glücklicherweise niemand zu Schaden. Nach Absicherung der Gefahrenstelle kann der Baum dann durch den Verursacher von der Straße entfernt werden.

Winsen - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, wurden Beamte durch Anwohner zu einem Pkw gerufen, der sich offensichtlich im Bereich Hoopte festgefahren hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Pkw Seat. Bei der weiteren Klärung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest wurde vor Ort verweigert woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Stelle - Alkoholfahrt und keine Fahrerlaubnis Ebenfalls am Samstag, gegen 17:20 Uhr, kontrollierten Beamte in Stelle den 35jährigen Fahrer eines Pkw Daimler. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Des Weiteren konnte er keinen gültigen Führerschein vorlegen. Die Vorlage der notariell beglaubigten Kopie einer ausländischen Fahrerlaubnis ergab nach näherer Prüfung den Verdacht einer Totalfälschung.

Landkreis - Einbrüche in Wohnhäuser Im o.a. Zeitraum kam es in den Bereichen Rosengarten und Neu Wulmstorf zu fünf Einbrüchen in Wohnhäuser. Am Freitag versuchten Täter zwischen 08:00 und 20:00 Uhr über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Brandheide einzudringen. Ebenfalls am Freitag zwischen 19:30 und 20:45 Uhr gelangten Täter nach Aufhebeln des Wohnzimmerfensters in der Straße Am Rosengarten in ein Einfamilienhaus. Zwischen dem 03.02. und dem 08.02. konnten Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße Wiesengrund eindringen. Zwischen dem 07.02. und dem 08.02. drangen Täter in Neu Wulmstorf in der Theodor-Fontane-Straße über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Im gleichen Zeitraum hebelten Täter in Wulmstorf in der Straße zur Forst ein Fenster auf und gelangten in das dortige Wohnhaus.

