POL-WL: Festnahmen nach Zigarettendiebstahl ++ Buchholz - Haftbefehl vollstreckt - Drogen beschlagnahmt ++ Buchholz - Alkohol am Steuer

Festnahmen nach Zigarettendiebstahl

Zwei Georgier sind gestern (04.02.2020) nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl vorläufig festgenommen worden. Die Männer im Alter von 23 und 28 Jahren waren gegen 18.30 Uhr in einem Aldi-Markt an der Harburger Straße aufgefallen, weil sie sich lange im Bereich der Tabakwaren bewegt, aber kaum Ware gekauft hatten. Die Männer wurden von Mitarbeitern ins Büro gebeten und dort von der Polizei überprüft. Dabei fanden die Beamten 17 Schachteln Zigaretten in der Oberbekleidung der beiden Männer. Außerdem hatten die beiden jeweils mehrere hundert Euro Bargeld in der Unterwäsche versteckt.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass beide Männer bereits mehrfach im gesamten norddeutschen Raum durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten sind. Der 23-Jährige hat gegen eine Aufenthaltsbeschränkung für einen Landkreis in Sachsen-Anhalt verstoßen. Bei dem 28-jährigen Beschuldigten besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Im Laufe des Tages sollen beide einem Haftrichter vorgeführt werden.

Buchholz - Haftbefehl vollstreckt - Drogen beschlagnahmt

Am Dienstag (04.02.2020), gegen 12 Uhr, haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes in der Lindenstraße einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben, weil er wegen verschiedener Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten verurteilt worden war.

Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld sowie Marihuana und Kokain. Die Drogen wurden beschlagnahmt, ein neues Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Er wurde noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Buchholz - Alkohol am Steuer

Eine 64-jährige Frau ist am Dienstagabend mit ihrem Pkw in die Fußgängerzone neben dem Kabenhof gefahren und hat damit die Aufmerksamkeit zweier Beamter, die dort gerade eine Verkehrskontrolle durchführten, auf sich gezogen. Als ein Beamter die Frau ansprach, entgegnete sie, dass sie nur jemanden vom Bahnhof abholen wollte und sofort wieder wegfahren würde. Dabei wehte dem Beamten allerdings eine deutliche Alkoholfahne entgegen.

Die Frau machte einen Alcotest und erreichte einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Gegen die 64-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten sicher.

