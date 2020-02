Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trecker-Anhänger und Rundballen geklaut +++ Unfallflucht bei Rewe +++ Wieder Feuer auf dem Pausenhof

Brackel (ots)

Trecker-Anhänger und Rundballen geklaut

Die Polizei kann die Tatzeit an dem Tatort in der Thieshoper Straße auf 22:00 Uhr eingrenzen. Es gab aber einen weiteren Tatort in der Feldmark der Straße Auf dem Rothberg. Unbekannte waren jeweils mit einem Trecker in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar angerückt, um zwei landwirtschaftliche Anhänger zu klauen. Vermutlich hatte der Trecker einen Frontlader, mit dem dann auch noch Strohrundballen von einem Acker auf die Anhänger geladen und ebenfalls entwendet wurden.

Anwohner und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Hanstedt, 04184/889600

Unfallflucht bei Rewe

Klecken. Am 03.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht beim Rewe-Markt in Klecken. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war, beschädigte dabei einen grauen VW-Golf im Heckbereich und entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200.

Wieder Feuer auf dem Pausenhof

Maschen. Am Montag hat es auf dem Schulhof der Grundschule Maschen gleich zweimal gebrannt. Zunächst wurde um 18.10 Uhr ein brennender Altpapiercotainer gemeldet. Dieser wurde durch die Flammen vollständig zerstört, die Reste von der Feuerwehr Maschen gelöscht. Ein weiterer Altpapiercontainer brannte um 19.55 Uhr, er konnte von einem Hausmeister der benachbarten Volkshochschule gelöscht werden.

