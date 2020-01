Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen und Unfall verursacht ++ Buchholz und Bendestorf - Autoräder gestohlen

Rosengarten/Vahrendorf (ots)

Pkw gestohlen und Unfall verursacht

Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu heute (31.01.2020) zunächst einen Pkw gestohlen und anschließend damit einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Gegen 01.25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Harburger Straße in Vahrendorf gemeldet. Als Beamte vor Ort eintrafen, fanden sie einen VW Tiguan vor, der von der Straße abgekommen war, eine Straßenlaterne überfahren hatte und schließlich auf einem dahinterliegenden Grundstück in drei geparkte Pkw gefahren war. Allerdings befand sich keine Person mehr bei dem Unfallfahrzeug. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hatte, wurden neben der Unfallaufnahme sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Gegen 01.45 Uhr trafen Beamte in Höhe des Feuerwehrhauses auf einen Mann, der am Straßenrand stand. Der 33-Jährige war deutlich alkoholisiert und wollte zunächst keine Angaben machen. Dann präsentierte der in der Gemeinde Rosengarten lebende Mann den Beamten eine wenig glaubwürde Geschichte. Schließlich ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an, da der Mann im Verdacht stand, den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Ortsteil Emsen von einem Privatgrundstück entwendet worden war. Offenbar hatte der 33-Jährige eine unverschlossene Nebeneingangstür am Haus der Fahrzeughalter geöffnet und dort den Fahrzeugschlüssel entwendet. Anschließend war der Mann bis nach Vahrendorf gefahren, wo er schließlich den Unfall verursachte. Den Schlüssel hatte der 33-Jährige noch bei sich, als er von den Beamten angetroffen wurde. Auch die Jacke, die er trug, hatte er in dem Haus in Emsen gestohlen.

Der 33-Jährige wurde nach der Blutentnahme erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen machte er keine weiteren Angaben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Der Unfallschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 20.000 Euro.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Polizei Seevetal Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die bemerkt haben, wie sich der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle entfernt haben. Die Nummer lautet 04105 6200.

Buchholz und Bendestorf - Autoräder gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag ist in Bendestorf und Buchholz jeweils ein Vorderrad von einem abgestellten Pkw gestohlen worden. In beiden Fällen handelte es sich bei den angegangenen Fahrzeugen um Pkw des Modells VW Golf.

In Bendestorf, in der Straße Im Alten Dorfe, wurde das rechte Vorderrad abmontiert, nachdem die Täter den Wagen auf einen Stein aufgebockt hatten. In Buchholz war es das linke Vorderrad, das die Täter in der Straße Seppenser Mühlenweg von dem Golf abmontierten. Auch hier wurde der Pkw auf einen Stein aufgebockt.

Ein Zusammenhang ist anzunehmen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

