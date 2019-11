Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Ich bin von der Polizei, zeig mir deine Wertgegenstände!" - Jugendlicher gibt sich als Polizeibeamter aus - Bundespolizei nimmt 15-Jährigen in Gewahrsam

Dortmund - Herten (ots)

Ein 15-Jähriger gab sich am Freitagabend (1. November) am Dortmunder Hauptbahnhof als Polizeibeamter aus. Zeugen informierten die Bundespolizei. Diese nahm den 15-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen 22 Uhr hielt sich der 15-jährige Jugendliche aus Herten am Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs auf. Wie Zeugen erklärten, soll er dort mehrere Personen angesprochen und sich gegenüber diesen als Polizeibeamter ausgegeben haben. Anschließend forderte er diese auf, ihre Wertgegenstände vorzuzeigen. Dabei soll er seine Jackeninnenseite kurz geöffnet haben, um offensichtlich so den Eindruck zu erwecken, dass sich dort ein Polizeidienstausweis befinden würde.

Mehrere unabhängige Zeugen bestätigten den Sachverhalt. Der 15-Jährige wurde daraufhin zur Wache gebracht. Dort wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen ihn eingeleitet.

Weil die Erziehungsberechtigten ihren Sohn nicht von der Wache abholen konnten, wurde er auf Grund der fortgeschrittenen Uhrzeit, in eine Dortmunder Jugendschutzstelle eingeliefert.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Polizei oder der genannten Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommen möchte. Suchen Sie die Telefonnummer der Polizei oder der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertgegenstände bitten.

Echte Polizisten werden Ihr Misstrauen verstehen.

Weitere nützliche Informationen zu diesem Thema finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

