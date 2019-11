Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff mit abgebrochener Glasflasche - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund - Bochum (ots)

Schnittverletzungen am Hals und Handgelenk erlitt ein 17-jähriger Bochumer heute Morgen (3. November) am Dortmunder Hauptbahnhof. Bundespolizisten nahmen einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 00:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung im Dortmunder Hauptbahnhof aufmerksam gemacht.

Vor Ort trafen Beamte auf zwei 17- und 19-jährige Männer aus Bochum. Wie erste Ermittlungen ergaben, waren die guineischen Staatsangehörigen im Bereich des Nordausgangs in Streit geraten. Der 19-Jährige soll dann eine Glasflasche zerbrochen und dem 17-Jährigen Schnittverletzungen am Hals und am Handgelenk zugefügt haben.

Zur Behandlung wurde der 17-jährige Bochumer in eine Dortmunder Klinik eingeliefert. Bundespolizisten nahmen Zeugenaussagen auf und sicherten Spuren an der Kleidung des alkoholisierten 19-Jährigen.

Gegen den in Bochum gemeldeten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weil bei seiner Durchsuchung Marihuana sichergestellt wurde, muss er sich zudem wegen unerlaubten Drogenbesitzes verantworten.

