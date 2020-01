Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 180. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirketion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 05.02.2020, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 180. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 05.02.2020 lautet:

"Ladungssicherung"

Gerät eine Ladung aufgrund mangelnder Sicherung einmal ins Rutschen, kann es zu verheerenden Folgen kommen. Nicht selten ereignen sich dadurch zum Teil schwere Verkehrsunfälle. Darüber hinaus kann verlorene Ladung zu Verkehrsbehinderungen und Stausituationen führen. Physikalische Formeln sind für viele Betroffene meist unbekannt und gar nicht praktikabel.

Der Stammtisch konnte Herrn Schlobohm, der internationaler Sachverständiger für Ladungs-/Transportsicherheit ist, für diesen Abend gewinnen. Herr Schlobohm wird verschiedene Möglichkeiten der Ladungssicherung vorstellen, und Tipps und Tricks für optimale Ladungssicherung zeigen

Wir freuen uns auf viele Gäste.

