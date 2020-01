Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 23-Jähriger nach Raubüberfall vorläufig festgenommen ++ Winsen - Ingewahrsamnahme ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ u. w. M.

23-Jähriger nach Raubüberfall vorläufig festgenommen

Am Montagabend (27.01.2020), gegen 21:30 Uhr, erschien eine 61-jährige Frau auf der Wache in der Schützenstraße. Sie gab an, soeben im Bereich des Bahnhofes beraubt worden zu sein. Ein junger Mann, der sich mit einer Mütze und einem Schal maskiert hatte, hatte der Frau ein Klappmesser vorgehalten und sie aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Mit den rund 50 EUR Beute entfernte sich der Mann in Richtung der Lindenstraße. Die 61-jährige blieb unverletzt.

Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen zu Fahndungszwecken in die Buchholzer Innenstadt entsandt. Parallel meldeten Zeugen in der Straße Am langen Sal einen PKW, der nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen verschlossen zurückgelassen worden war. Wer das Fahrzeug gefahren hatte, war zu diesem Zeitpunkt unklar.

Als Beamte den Unfall aufnamen, erschien ein 23-jähriger Mann vor Ort und gab sich als der Fahrzeugführer zu erkennen. Der Mann war alkoholisiert. Den Polizisten fiel auf, dass sich die Beschreibung des Räubers mit dem Erscheinungsbild des 23-jährigen Unfallfahrers deckte. Aufgrund dieser Umstände wurde er vorläufig festgenommen. Bei einer ersten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Bargeld in Höhe der Beute. Das Geld wurde beschlagnahmt. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Seinen Führerschein musste der 23-jährige ebenfalls abgeben. Die Nacht verbrachte der Mann in der Gewahrsamszelle.

Am Dienstag wurde er zu den Vorwürfen vernommen. Hierbei zeigte er sich geständig. Der 23-Jährige räumte ein, die Frau vor dem Bahnhof überfallen zu haben. Zuvor hatte er nach eigenen Angaben den Unfall mit seinem PKW verursacht und sich zu Fuß von dort entfernt.

Gegen den 23-Jährigen wurden Strafverfahren wegen schweren Raubes, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Beleidigung eingeleitet.

Winsen - Ingewahrsamnahme

Ein 29-jähriger Libanese ist am Dienstagabend in Gewahrsam genommen worden. Gegen 21:40 Uhr war die Polizei in die Flüchtlingsunterkunft an der Straße Bürgerweide gerufen worden. Der 29-Jährige hatte zuvor einen Streit mit einem anderen Bewohner. Hierbei war es auch zu einer Körperverletzung gekommen. Im weiteren Verlauf hatte der 29-Jährige Teile des Mobiliars beschädigt. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Da er deutlich alkoholisiert war, verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Gegen den 29-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

An der Straße Vierkaten kam es am Dienstagnachmittag zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr hebelten Diebe die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Täter erbeuteten etwas Münzgeld.

Tostedt - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 6:20 Uhr, haben Diebe einen Fiat Ducato aufgebrochen. Das Firmenfahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Tostedter Straße. Die Täter öffneten gewaltsam die Heckklappe und entwendeten mehrere Werkzeuge von der Ladefläche. Der Schaden liegt bei rund 2000 EUR.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Unter Baggerarm gefahren

Auf der Lindenstraße kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann wollte gegen 18:20 Uhr mit seinem VW Polo nach links in die Schützenstraße abbiegen. Auf der Gegenfahrspur stand zu diesem Zeitpunkt ein Lkw, der einen Bagger auf der Ladefläche transportierte. Der 49-jährige bog unmittelbar hinter dem Anhänger ab und erkannte, trotz Warnlichts, zu spät, dass der Baggerarm über die Ladefläche des Anhängers hinaus ragte. Der Polo verkeilte sich unter dem Baggerarm. Der 49-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden von rund 8000 EUR.

