Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Betrunken gefahren

Anröchte (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass am Mittwochabend ein 57-jähriger Anröchter alkoholisiert im Bereich Anröchte in seinen Wagen eingestiegen und losgefahren sei. Die Beamten konnten ihn an seiner Wohnanschrift in der Nähe seines Autos antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest von 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Auf der Wache in Lippstadt wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten der Führerschein sichergestellt. (reh)

