Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl/Wickede/Möhnesee - Polizei durchsucht Wohnungen

Werl/Wickede/Möhnesee (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen um 06:00 Uhr, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen im Bereich Werl, Wickede und Möhnesee. Grund der Maßnahmen sind Verstöße im Bereich des Ausländerrechts. Ziel der Durchsuchungen waren die Festnahmen von mehreren Personen sowie die Sicherung von Beweisen in deren Wohnungen. Da in zwei Wohnungen Schusswaffen vermutet wurden, kamen dort Spezialeinheiten zum Einsatz. Sie drangen in die Wohnungen ein und nahmen mehrere Personen fest. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen werden nun Vernehmungen und Sichtungen von Beweisstücken durchgeführt. Zu ersten Ergebnissen des Polizeieinsatzes folgt ein weiterer Pressebericht im Laufe des Tages. (lü)

