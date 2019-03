Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Wohnungstür aufgedrückt

Wickede (ots)

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand drückte am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, eine 28-jährige Frau in der Erlenstraße in Wickede die Wohnungseingangstür eines Bekannten, in einem Mehrfamilienhaus, gewaltsam auf. Aus der Wohnung nahm sie dann eine Spielekonsole mit und deponierte diese bei einem anderen Bekannten. Zurzeit muss noch abschließend ermittelt werden, wem die Spielkonsole gehört, da die 28-Jährige behauptet, dass sie die Eigentümerin sei und sie sie sich nur zurückholen wollte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell