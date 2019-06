Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Jugendliche Räuber erbeuten Fahrrad - Zeugen gesucht

Zwei bislang unbekannte Jugendliche beraubten am Sonntagmittag (9. Juni) kurz nach 13 Uhr einen 14-jährigen Fahrradfahrer auf der Heerstraße. Die Täter hatten den Jungen in Höhe der dortigen Total-Tankstelle (Nähe Einmündung Grunewaldstraße) zunächst in ein Gespräch verwickelt. Dann zwangen sie ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Rades. Der 14-Jährige blieb unverletzt - die Räuber flüchteten mit dem blauen Herrenrad der Marke Cube in Richtung des Hochfelder Marktes. Beide sollen etwa 15 bis 17 Jahre alt und größer als 1,80 Meter sein. Einer der beiden hatte eine schwarze Bauchtasche und lange, schwarze, hochgekämmte Haare. Der andere trug ein graues Basecap mit dem Schirm nach hinten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter oder zum Verbleib des geraubten Fahrrades machen können - Telefon 0203-2800 (Kriminalkommissariat 13).

