Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Pkw-Fahrerin von Navi abgelenkt - Zusammenstoß mit geparktem Auto

Duisburg (ots)

Die Fahrerin (33) eines Mini Cooper prallte am späten Montagabend (10. Juni) gegen 22:20 Uhr auf dem Reitweg in Höhe der Einmündung An der Heide auf das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Opel Vivero. Durch den Zusammenstoß wurde der ordnungsgemäß abgestellte Lieferwagen noch gegen den gemauerten Torpfosten einer Grundstückseinfahrt geschoben. Die 33-jährige Rheinbergerin kam mit leichten Verletzungen in ein Moerser Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die Sachschäden beliefen sich auf etwa 30.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge war die Fahrerin des Mini Cooper kurzfristig durch ihr Navigationsgerät abgelenkt gewesen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab.

