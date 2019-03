Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

schwarzer Audi A4 beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (15.03.2019) zwischen 11.40 und 13.50 Uhr wurde ein schwarzer Audi A4 mit Klever Kennzeichen, der am Fahrbahnrand der Webergasse abgestellt war, durch einen anderen Fahrzeugführer nicht unerheblich im Bereich der linken Front beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

