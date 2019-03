Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kind verstirbt nach tragischem Unfall (Nachtrag zur Meldung vom 14. März 2019, 11.58 Uhr)

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Mittwoch (13. März 2019) gegen 19.00 Uhr war ein 8-jähriger Junge an einer Oberschenkelverletzung verstorben, die er sich beim Versteckspielen in einem Gebüsch zugezogen hatte. Die Polizei fand in dem Gebüsch Fensterglas. Inzwischen liegt das Obduktionsergebnis vor. Der Junge ist an einer Schnittverletzung durch die Glasscherben verblutet. (ME)

