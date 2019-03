Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - PKW-Diebstahl

Grauer VW Touran mit dem Kennzeichen KLE-IM276 entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag (15. März 2019), 08:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen grauen VW Touran, der auf einem Parkplatz an der Straße Melmesfeld abgestellt war. Der etwa acht Jahre alte VW trägt das Kennzeichen KLE-IM276. In dem Wagen befanden sich unter anderem Kindersitze und ein Rollstuhl. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

