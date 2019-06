Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Kleinkind nach Verkehrsunfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (8. Juni) kam es gegen 18.40 Uhr auf der Geeststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Mädchen verletzt wurde. Das Kind befand sich mit zwei weiteren Mädchen auf der Geeststraße (verkehrsberuhigter Bereich) in Höhe der Kronprinzenstraße. Ein 46-jähriger VW-Fahrer näherte sich von der Kaiserstraße kommend mit Schrittgeschwindigkeit. Als er sich den Kindern näherte, hielt er an, um ihnen das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Da die Mädchen aber stehen blieben, fuhr er wieder an und bemerkte anschließend ein Ruckeln, woraufhin er erneut anhielt. Aus bislang ungeklärter Ursache war die 4-Jährige zu Fall gekommen, nachdem der VW-Fahrer wieder angefahren war. Sie geriet mit dem linken Bein unter das Fahrzeug, wobei der Unterschenkel vom rechten Hinterreifen des VW überrollt wurde. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

