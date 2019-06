Polizei Duisburg

POL-DU: Fund einer Wasserleiche in Rheinberg - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Am 02.06.2019 fand ein Angler in den frühen Morgenstunden am Rheinufer in Rheinberg-Eversael (Kreis Wesel) die Leiche eines bislang unbekannten Mannes. Da die Identität bisher nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung jetzt um Mithilfe. Beschreibung des Toten: Circa 1,68 m groß, schlank, kurzer, rötlich-grauer Vollbart, älter als 50 Jahre, zwei fehlende Schneidezähne im Oberkiefer. Er trug einen roten Slip, bedruckt mit einer auffälligen Comic-Figur (liegendes Schwein mit grün-gelber Bekleidung) sowie ein ärmelloses Feinripp-Unterhemd. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Direktion Kriminalität in Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

